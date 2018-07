Yameen nieuwe president Malediven

Drie eerdere pogingen om de verkiezingen te houden werden geannuleerd of uitgesteld. Nasheed won vorige week nog de eerste ronde, maar haalde met 47 procent van de stemmen geen meerderheid. Daardoor was een tweede ronde nodig.

De winst van Yameen, die zondag zal worden beëdigd, wordt gezien als een overwinning van de oude garde. Hij is een halfbroer van Maumoon Abdul Gayoom, die 30 jaar regeerde en wordt gezien als een dictator.

De kiezers hopen dat er met de stembusgang een einde komt aan bijna twee jaar van politieke onrust, die invloed heeft op de belangrijke toeristische sector. De onrust, die soms gepaard ging met geweld, ontstond nadat Nasheed, de eerste democratisch gekozen president in 2008, vorig jaar werd gedwongen op te stappen in wat volgens hem een coup was.

Nasheed erkende de nederlaag. „Wij hebben altijd gevraagd om een regering die door het volk is gekozen. Vandaag is dus een mooie dag voor de Malediven, we hebben een gekozen regering.”