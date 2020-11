Sommige werkgevers verbieden corona-app

Vakbond CNV kreeg daarover tientallen meldingen binnen. Vakbond FNV ziet hetzelfde. Volgens arbeidsjurist Pascal Besselink van juridisch dienstverlener DAS mogen werkgevers dit helemaal niet doen. „Het installeren en gebruiken van de corona-app is een persoonlijke keuze, daar mag een baas niets over zeggen. Ook niet als de app tijdens werktijd aanstaat.” Dat schrijft Trouw.

Toch doen sommige werkgevers dat wel. Vakbond CNV ziet het met name in de retail en de industrie. „Werkgevers in die sectoren willen niet dat hun personeel de CoronaMelder installeert. Zij zijn bang dat ze bij iedere melding van de app hun werknemers tien dagen kwijt zijn voor quarantaine”, zegt voorzitter van de vakbond, Piet Fortuin.

Werkgevers zijn bang dat hiermee het verzuim stijgt en de productie stil komt te liggen. „Dit speelt vooral bij kleine ondernemers - met maximaal negen werknemers - die niet vanuit huis kunnen werken”, zegt Hans Biesheuvel, voorzitter van branchevereniging Ondernemend Nederland (ONL). „Denk aan schilders, schoonmakers en vrachtwagenchauffeurs.”