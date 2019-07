Duitse studie toont bedenkingen tegen islam

Het is opvallend dat in Oost-Duitsland, waar maar weinig moslims wonen, de scepsis zelfs sterker is dan in het westen. Volgens de enquête wil 30 procent van de bevolking in het oosten en 16 procent van die in het westen moslims niet als buren.

Een dergelijke afwijzende houding kan de democratische cultuur in gevaar brengen, meent auteur Gert Pickel van de studie. „Als een belangrijke groep binnen de bevolking een andere, kleinere groep als een bedreiging ziet, beschadigt dat op den duur de democratie.” Dit gevoel van bedreiging bestaat in alle segmenten van de bevolking, zei de socioloog.

De donderdag gepubliceerde bevindingen zijn gebaseerd op een representatieve monitor naar religies.