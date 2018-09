Moslimbroeders peilen sfeer voor dialoog

De Moslimbroederschap in Egypte heeft zaterdag geopperd dat de politieke crisis in het land via een dialoog kan worden opgelost. Ali Bishr die namens de beweging sprak, zei dat een dialoog zou moeten leiden tot het einde van de campagne van haat en arrestaties en tot de vrijlating van politieke gevangenen. „Er moet een einde komen aan de militaire politiestaat”, staat in een verklaring van de Moslimbroederschap.