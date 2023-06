Hond Zoey heeft met 12,7 centimeter de langste tong ter wereld

Het was meerdere mensen al opgevallen dat de vrolijke Zoey een wel hele lang tong had. De jonge hond houdt ervan om wild in het rond te rennen waarna ze hijgend bij haar baasjes weer aankomt. De tong zwaaide hierbij alle kanten op. En na weer een opmerking over de lange tong van een voorbijganger zei iemand dat deze tong misschien wel recordbrekend zou kunnen zijn.

Ⓒ drew williams

Voor Drew alle reden om naar de Guinness Book of Recordssite te gaan. Daar zag hij dat het record voor de langste tong van een levende hond op het moment niet was ingevuld, omdat de vorige recordhouder, een sint-bernard met een tong van 18,58 centimeter, inmiddels was overleden.

De baasjes van Zoey lieten daarom de tong bij de dierenarts opmeten en stuurden alle gegevens naar de organisatie. En na maanden wachten werd het verlossende antwoord per post gestuurd: Zoey is de nieuwe recordhouder, de hond met de langste tong ter wereld.