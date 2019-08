GroenLinks wil niet met andere partijen op Pride-boot

De boot die meedoet is van vijf politieke partijen. De PvdA, D66, VVD, CDA en SP varen voor het eerst samen mee. De gezamenlijke boot is een initiatief van Tweede Kamerlid Vera Bergkamp. GroenLinks doet niet mee met de overige partijen, maar was wel gevraagd om mee te varen met de vijf partijen.

„GroenLinks wilde niet samenwerken met de anderen”, zegt Lucien Spee daarover. Hij is directeur van de Amsterdam Pride. Net als vorig jaar, toen GroenLinks als enige partij mocht meevaren in de botenparade, wilde de partij ook dit jaar weer een eigen boot, maar die aanvraag kwam de commissie niet door.

In de Prinsengracht, waar de botenparade doorheen vaart, vindt zaterdagochtend een bijna militaire operatie plaats als de bootjes worden toegelaten die langs de kant de stoet mogen bekijken.