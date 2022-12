Kandidaat met cameravest opgepakt bij theorie-examen Arnhem

Het cameravest. Ⓒ Politie Arnhem Zuid.

Arnhem - Iedereen die zijn rijbewijs heeft gehaald kent de stress van het theorie-examen. Woensdag dacht iemand in Arnhem een slimme manier te hebben gevonden om deze stress te voorkomen. De deelnemer filmde het examen met een cameravest en kreeg de juiste antwoorden van iemand door die thuis zat. Een CBR medewerker had het ’trucje’ in de gaten en schakelde de politie in.