Brandbrief om voortdurende agressie tegen hulpverleners: ’Dit haal je in andere landen niet in je hoofd’

Colin Powell overleden aan coronacomplicaties: ’Een groot Amerikaan’

Colin Powell is overleden aan de gevolgen van corona. Dat meldt zijn familie op zijn officiële Facebookppagina. Oud-generaal Powell was in vier decennia onder verschillende presidenten Nationaal Veiligheidsadviseur, voorzitter van de gezamenlijke stafchefs en minister. Powell was de eerste zwarte Mi...