Bonden niet blij met regeling Patriotmissie

Voorzitter Anne-Marie Snels (AFMP/FNV) zegt Defensie verscheidene malen te hebben gewaarschuwd dat deze problemen eraan zaten te komen. „Defensie had eerder moeten anticiperen, dan was een oplossing er mogelijk wel geweest.” Ze is boos dat het nu individueel wordt opgelost. Een aantal militairen voelt zich onder druk gezet om hierin mee te gaan, zegt Snels.

Uitzendbescherming houdt in dat een militair twee keer de duur van zijn missie niet mag worden uitgezonden. Dus na een maand in het buitenland heeft een militair recht om twee maanden niet uitgezonden te worden. Bij de Patriot-eenheden zijn er onder anderen te weinig vuurleiders en radarmonteurs om uitzendbescherming vol te houden.

Jean Debie, voorman van VBM, laat weten „absoluut niet blij te zijn” met de regeling. Hij wil dat het aantal militairen dat buiten de boot valt zo klein mogelijk wordt gehouden. Debie hoopt dinsdag tijdens overleg met Defensie toch nog tot een collectieve regeling te kunnen komen. Hij heeft geen signalen ontvangen dat mensen zich onder druk gezet voelen.

Tegen het besluit om een uitzondering te maken op de gebruikelijke uitzendbescherming, kunnen de vakbonden verder niets doen.