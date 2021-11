Loekasjenko koop je niet af met goed fatsoen

Premium Columns

Verslaggevers komen Wit-Rusland niet in

We zien verstorende beelden van de oostelijke flank van de EU. Een groep van duizenden Arabische migranten wandelt doodleuk over de snelweg in Wit-Rusland naar Polen. Dezelfde beelden als in september 2015, toen ik eenzelfde Bijbelse mensenmassa zag die het lot in eigen hand nam. Nu zijn de ontheemd...