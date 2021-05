Machinist Japanse hogesnelheidstrein verlaat cockpit voor toiletbezoek

De machinist had een conducteur, die geen rijbewijs had, gevraagd om de besturing even over te nemen terwijl het voertuig met een snelheid van 150 km/u reed. Dat meldt BBC op basis van Japanse media. De Hikari 633 vervoerde op dat moment 160 passagiers. Het incident zou geen invloed hebben gehad op de reis. Maar de spoorwegmaatschappij heeft wel melding gemaakt van het voorval bij de plaatselijke autoriteiten, waar het bedrijf zich heeft verontschuldigd.

De Central Japan Railway Company (JR Central) meldde dat het incident zondagochtend plaatsvond terwijl de trein in de omgeving van Shizuoka reed. De 36-jarige chauffeur, die niet bij naam is genoemd, had buikpijn en moest met spoed naar het toilet. Hij riep daarom een conducteur naar de cockpit om deze tijdelijk te bemannen en bleef ongeveer drie minuten weg voor een toiletpauze, aldus JR Central.

Volgens de bedrijfsregels moeten treinmachinisten contact opnemen met het transportcommandocentrum als ze zich onwel voelen. Ze mogen ook een conducteur vragen om de besturing over te nemen, maar alleen als deze ook een rijbewijs heeft.

De chauffeur en de conducteur worden nu geconfronteerd met mogelijke disciplinaire maatregelen, zei JR Central. „Het was een buitengewoon ongepaste actie. Waarvoor onze excuses”, zei Masahiro Hayatsu, een hoge ambtenaar van de Japanse vervoersmaatschappij.

De spoorwegen van Japan zijn strikt gereguleerd met hoge veiligheidsnormen. Spoorwegongevallen komen er maar zelden voor. Het laatste grote incident vond plaats in 2005 toen een trein ontspoorde in de westelijke stad Amagasaki, daarbij kwamen 107 mensen om.

Bij de Shinkansen, zoals het snelle treinnet van Japan heet, heeft zich tijdens het 57-jarige bestaan nog nooit een ongeluk voorgedaan.