Nieuwe reeks van explosies in Iran

De campagne komt op een bijzonder ongemakkelijk moment voor de Iraanse ayatollahs. Ⓒ FOTO REUTERS

TEL AVIV - Het Iraanse regime staat opnieuw te kijk na een explosie, ditmaal in Teheran. Volgens de autoriteiten betrof het een ontploffing in de kelder van een woonhuis waar tientallen gasflessen lagen opgeslagen. Zondagavond brak er brand uit in een petrochemisch complex in het zuiden van het land, zogenaamd als gevolg van een olielek.