’Viruswaanzin-voorman Willem Engel aangehouden bij demonstratie Hilversum’

Dat meldt NOS. Burgemeester Pieter Broertjes had de demonstratie vrijdag verboden, omdat hij er geen vertrouwen in had dat de organisatie zich zou houden aan de voorschriften. De gemeente had de demonstranten uitdrukkelijk opgeroepen weg te blijven. Zo’n dertig tot veertig mensen verschenen toch op een plein achter het station. De politie sommeerde hen na verloop van tijd te vertrekken. Toen de sfeer grimmiger werd, greep de politie in.

Op een manifestatie op het 18 Septemberplein in het centrum van Eindhoven kwamen enkele honderden mensen af. Er waren sprekers en muzikale optredens. De bijeenkomst is rustig verlopen. In Maastricht liepen zo’n tachtig mensen mee in een demonstratie van het station naar het Vrijthof. Onder toeziend oog van de politie en handhavers verliep ook deze demonstratie ordelijk en zonder incidenten.

Bij het gebouw van het RIVM in Bilthoven verzamelden zich zaterdag enkele tientallen demonstranten, gekleed in witte overalls en voorzien van witte maskers.