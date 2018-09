Krant maakt excuses voor artikel uit 1863

De krant Patriot-News, die verschijnt in Harrisburg, schrijft op zijn website dat de schrijvers van het hoofdartikel „het geweldige belang van het moment, de tijdloze welsprekendheid en de blijvende betekenis” van de toespraak niet hebben begrepen. Dat kwam mogelijk omdat zij partij hadden gekozen voor de tegenstanders van Lincoln tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog, maar ook waren ze mogelijk beschonken „zoals dat toen onder journalisten gebruikelijk was”.

De toespraak die Lincoln op 24 november 1863 hield bij de inwijding van de nationale begraafplaats in Gettysburg, geldt als een van de beste in de Amerikaanse geschiedenis. Enkele maanden daarvoor had de slag in Gettysburg plaats, ongeveer 65 kilometer van Harrisburg. Die wordt beschouwd als keerpunt in de burgeroorlog.