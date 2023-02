Asielfile kostte Staat vorig jaar 3,4 miljoen: ’Bedragen zullen blijven toenemen’

De SGP in de Tweede Kamer vermoedde dat het om een veel hoger bedrag zou gaan, 80 tot 100 miljoen euro. Het aantal ingebrekestellingen was immers toegenomen van 4390 in 2021 naar 19.830 in 2022. Tot welk bedrag aan dwangsommen dat leidde, stond niet in de jaarcijfers vermeld. De partij stelde Kamervragen. Nu komt de IND alsnog met het totaalbedrag. Volgens de dienst leidt een toename van het aantal ingebrekestellingen niet meteen tot het uitbetalen van meer dwangsommen, onder meer doordat een deel van de ingebrekestellingen te vroeg is ingediend.

Dat het totaalbedrag aan dwangsommen lager was, kwam door de tijdelijke wet waarmee de dwangsommen een poos in de ijskast stonden. Ook werd in september vorig jaar de beslistermijn in asielzaken verlengd van zes naar vijftien maanden.

Tijdelijke wet

De SGP vindt het ’goed dat er nu duidelijkheid is en dat het bedrag veel lager is dan gevreesd’. „Toch moet nog maar blijken of dit standhoudt”, zegt Kamerlid Bisschop. Eind vorig jaar verklaarde de Raad van State de tijdelijke wet namelijk niet van toepassing op dwangsommen via de rechter. Een nieuwe wet om de dwangsommen in asielzaken voorgoed af te schaffen, is er nog niet.

Dat, terwijl er inmiddels een uitspraak van de rechtbank Den Haag ligt waarin de verlenging van de beslistermijn met negen maanden ’niet proportioneel’ en ’niet rechtsgeldig’ wordt genoemd. De rechter bepaalde dat de Staat evengoed binnen zes maanden moest beslissen. Gaat de Raad van State hierin mee, dan is er opeens een grote groep asielzoekers bij wie de beslistermijn wél is overschreden. Ze kunnen dan alsnog naar de rechter stappen om met een dwangsom te eisen dat de IND in hun zaak een beslissing neemt. „Dwangsommen zullen blijven bestaan”, zegt een woordvoerder van Vluchtelingenwerk. Hij verwacht dat de bedragen komend jaar weer zullen toenemen.

Dat verwacht de IND zelf ook. De wachttijd voor asielzoekers is immers flink toegenomen doordat het aantal asielaanvragen veel sterker is gegroeid dan de capaciteitbij de IND. „De verwachting is dat in 2023 en 2024 een hoger bedrag uitgekeerd moet worden aan dwangsommen dan in 2022.” Bisschop: „Daar moeten we wat aan doen.”