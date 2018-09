Extreemrechts smeedt Europese alliantie

De media noemen onder meer het Belgische Vlaams Belang, het Franse Front National, het Italiaanse Lega Nord en de Oostenrijkse FP . Het is voor hen het startschot voor de Europese verkiezingen in 2014.

De PVV is niet betrokken bij de bijeenkomst in Wenen, laat Geert Wilders weten aan het ANP. „De PVV wil na de Europese verkiezingen toetreden tot een fractie in het Europees Parlement, maar de PVV zal niet toetreden tot een pan-Europese partij. De PVV wil een Nederlandse exit uit de EU. Het vormen van een pan-Europese partij is daarom zinloos voor de PVV.”