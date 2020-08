Dode spitssnuitdolfijn spoelt aan op Roggenplaat Oosterschelde

Vermoedelijk gaat het om dezelfde dolfijn die vorige week nog werd gespot bij Wassenaar en Zandvoort. spitssnuitdolfijn worden zelden voor de Nederlandse kust gezien. Volgens SOS Dolfijn zijn spitssnuitdolfijnen echte diepzeedieren, die in de Noordzee vaak in de problemen raken. Wat de dolfijn fataal is geworden, zal worden onderzocht door medewerkers van Universiteit Utrecht.

Nieuwpoort

Eerder deze maand spoelden er op het strand bij de Belgische plaats Nieuwpoort een levende jonge spitssnuitdolfijn aan. Het dier, een vrouwtje van 360 cm lang, is toen teruggeleid naar zee. Een dag later troffen mensen het dier dood aan in Blankenberge.

Genetisch onderzoek moet aantonen of er een relatie is tussen beide dolfijnen.