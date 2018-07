Man valt uit vliegtuig

De politie in het Amerikaanse Miami onderzoekt een melding van een piloot dat een passagier uit zijn toestel is gevallen en in de Atlantische Oceaan terecht is gekomen ten zuiden van Miami. Dat meldden plaatselijke media donderdag. De persoon viel of sprong uit het Piper PA-46-vliegtuigje en is sindsdien spoorloos. Reddingsdiensten zijn naar de man op zoek.