Tientallen dieren uit bungalow Bunschoten-Spakenburg gehaald

De eigenaresse van de dieren kon niet meer voor de katten zorgen, schrijft het AD. Ineke Opstal werkt voor de Dierenambulance en zegt dat de katten uit alle hoeken en gaten kwamen: „Er liepen er veel los in de woonkamer, maar er zaten ook katten in kooitjes in de slaapkamer en een andere kamer. Ook vonden we katten in buitenrennen.”

De vijf jongste kittens zijn er slecht aan toe. Volgens Opstal gaat het voornamelijk om raskatten: „Birmezen, Maine Coons, siamezen. We hopen dan ook snel een nieuw thuis voor ze te vinden.”

De krant schrijft dat buren en de parkeigenaar niet op de hoogte waren van de hoeveelheid katten die in de bungalow woonden: „Er kwamen niet vaak mensen binnen.”