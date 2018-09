Goud raakt uit de gratie

De wereldwijde vraag naar goud zakte in de periode van juli tot en met september tot 869 ton. Dat was 21 procent minder dan een jaar eerder en het laagste niveau sinds het derde kwartaal van 2009.

De dalende vraag naar goud is goed zichtbaar in de prijs van het edelmetaal. Die is dit jaar met bijna een kwart gedaald en ligt nu bijna 40 procent onder het recordniveau dat in 2011 werd behaald. Sinds 2001 werd goud elk jaar duurder.