Twee branden in de buurt van het RIVM in Bilthoven

BILTHOVEN - In de buurt van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven zijn in de nacht van dinsdag op woensdag twee branden geweest. Achter het gemeentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid stond een voormalige gemeentekas van ongeveer 10 bij 5 meter in brand. Ook iets verderop op de Voordorpsedijk was het raak. Die weg ligt in de buurt van de Biltse Rading, waar Farmers Defence Force (FDF) woensdag demonstreert tegen het stikstofbeleid van het kabinet.