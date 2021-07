Drie jaar cel en tbs voor verkrachting tijdens tbs-verlof

De vrouw zat op 14 september vorig jaar op een bankje in een natuurgebied bij Lelystad toen zij plotseling door de man werd aangevallen. Hij trok haar de bosjes in, waar hij haar verkrachtte. De man zei dat hij een pistool had en dreigde de vrouw neer te schieten als zij niet zou meewerken.

Traumatisch

Volgens de rechtbank ging het om een „een zeer heftige verkrachting met geweld en bedreiging, waarbij het willekeurige slachtoffer op een openbare plek uit het niets is aangevallen door verdachte, die op dat moment nota bene in een tbs-maatregel liep.” Uit de verklaring van het slachtoffer is gebleken dat het misdrijf „buitengewoon traumatisch en vernederend” voor haar is geweest. De rechtbank legde een half jaar meer celstraf op dan geëist door het Openbaar Ministerie.

De man ging er op de fiets van de vrouw vandoor. De politie kon de man een dag later aanhouden. Hij reed nog steeds rond op de fiets van het slachtoffer en had een plastic tas met een broodmes en een bijl bij zich. Hij zou hebben gezegd dat hij iemand „bij het Oostvaarders wilde afmaken.”

Stoornissen

Volgens deskundigen lijdt de man aan ernstige stoornissen, waaronder psychopathie en een gebrekkige gewetensfunctie. De kans dat hij opnieuw geweld zal plegen, al dan niet seksueel van aard, schatten zij als hoog in. De man kreeg eerder tbs voor niet-seksueel geweld.