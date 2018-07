Volkswagen roept 2,6 miljoen auto's terug

Het gaat om de grootste terugroepactie van het concern ooit. Volgens VW gaat het om 800.000 modellen van het type Tiguan, een compacte SUV, die terug naar de garage moeten voor een reparatie aan de verlichting. Het gaat om Tiguans die tussen 2008 en 2011 zijn gemaakt. Daarnaast moeten alle VW's met een 7-traps automatische versnellingsbak met dubbele koppeling (DSG) naar de werkplaats voor het vervangen van de synthetische olie.

In Nederland gaat het volgens een woordvoerder van de importeur om 9500 Tiguans en 35.000 auto's met een DSG-bak. ,,Maar het gaat in Nederland om een service actie. De reparaties worden uitgevoerd als de auto's in de werkplaats komen voor een servicebeurt'', vertelt de zegsman. Hij benadrukt dat de problemen in beide gevallen vooral spelen in warme en vochtige landen.

Ook de pick-up Amarok wordt teruggeroepen, wegens een mogelijke lekkage van de brandstofleiding. Daarvan zijn er in Nederland ongeveer 400 verkocht. Die worden volgens de VW-woordvoerder in ons land wel actief benaderd om de auto te laten repareren.