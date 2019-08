Facebook zet pagina Fotomuseum weer online

Eerder op de dag was de pagina plotseling niet meer te vinden. Het museum plaatste deze week op het platform foto’s van Ed van der Elsken, van wie de tentoonstelling Lust for Life in het museum te zien is. Een van de foto’s die het museum publiceerde is een plaat die Ed van der Elsken in Japan maakte: een half door schaduwen verborgen naakte vrouw onder een open raam.

„Vermoedelijk worden de foto’s als te bloot of te aanstootgevend beoordeeld”, zei een woordvoerster. Het museum zocht daarop contact met Facebook. Het platform liet weten dat er ook een technische oorzaak was. Door een bug werd niet de content maar ook de pagina offline gehaald.

Richtlijnen

„Zoals onze richtlijnen uitleggen, staat Facebook naakt in kunst toe, behalve wanneer het betrekking heeft op kinderen”, zegt het sociale platform in een reactie. „Net als bij kunst zullen mensen altijd van mening verschillen over wat wel en niet geschikt is om te publiceren op een platform zoals Facebook. We weten dat sommige mensen het niet eens zijn met onze positie - en we respecteren dat. Het is erg belangrijk voor ons om deze vraagstukken bespreekbaar te maken en van mensen te horen wat hun opvattingen zijn.”

Eerder reageerde directeur Birgit Donker van het Fotomuseum verontwaardigd: „Ed van der Elsken is een van de beroemdste Nederlandse fotografen en wordt wereldwijd gewaardeerd om zijn directe, onconventionele en persoonlijke stijl. Hij wist als geen ander de Zeitgeist van de jaren 60 en 70 te vangen. Bloot maakte onherroepelijk een onderdeel uit van deze tijd. Foto’s van zo’n groot fotograaf zouden nooit gecensureerd mogen worden op een platform als Facebook, zoals geen enkel ander kunstwerk geweerd zou mogen worden wegens naaktheid.’’