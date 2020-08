Giethoorn verwacht in toekomst ’andere’ Aziaten

Waren het de vorige zomer nog hoofdzakelijk Aziatische gelegenheidsschippers die de Gieterse wateren bevolkten, nu zijn het vooral Nederlandse en Duitse toeristen. Ⓒ Foto’s Frans Paalman

Zorgt corona voor een definitieve draai van het toerisme? In Giethoorn zijn de Chinezen vervangen door Nederlanders, maar is dat chronisch? Nee, zeggen ze in Hollands Venetië. Maar er moet wel wat veranderen.