Gekweekte muizendarmen voor onderzoek naar dierenvoeding

Foto ter illustratie. Ⓒ Westend61 GmbH

WAGENINGEN - Wetenschappers kunnen de werking van bepaalde nieuwe diervoeders binnenkort gaan onderzoeken aan de hand van losse, speciaal gekweekte mini-muizendarmpjes. De darmpjes zijn door Wageningen University and Research (WUR) gekweekt uit originele muizendarmen. Groot voordeel is dat er minder proefmuizen nodig zijn. Ook is onderzoek met een losse darm gemakkelijker.