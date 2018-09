De H&M designer collecties op een rij

Het is weer hollen bij H&M, want vandaag hangt die langverwachte Isabel Marant pour H&M-collectie in de rekken. Zowel in de fysieke winkels als online barst de hebberigheid weer los. De lancering van de kersverse Marant-collectie is een mooi moment om de harde feiten en leuke weetjes over H&M-samenwerkingen onder de loep te nemen.