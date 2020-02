Controleurs van de NVWA moeten live kunnen meekijken. Ⓒ Hollandse Hoogte

Den Haag - Controleurs van de NVWA moeten via camera’s rechtstreeks kunnen meekijken in slachthuizen. De Tweede Kamer omarmt een voorstel daartoe van VVD-Kamerlid Helma Lodders. Politiek Den Haag is wantoestanden rond dierenwelzijn meer dan zat.