Uitgerust terug van proefvakantie Rhodos: ’Dit was echt een cadeautje’

Krijg ik deze zomer m’n geld terug als de reis door corona niet doorgaat? En vier andere vragen over de vakantie

De meivakantie wordt ‘m niet, maar als we geluk hebben kunnen we deze zomer weer op reis. Vier vragen over corona en de zomervakantie. Maar krijg ik m’n geld wel terug als het misgaat, of moet ik gevaccineerd zijn en hoe bewijs ik dat dan? En ben ik verzekerd als ik toch ga?