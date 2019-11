Steekpartij op azc om radio

De politie in Hardenberg moest vannacht uitrukken naar het plaatselijke azc vanwege een steekincident. Ⓒ Persbureau Meter

Hardenberg - In het asielzoekerscentrum (azc) in Hardenberg heeft vrijdag een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij is een 36-jarige man gewond geraakt. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.