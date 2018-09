Wonen in DisneyWorld

Sommige Disneyfans krijgen nooit genoeg van hun favoriete pretpark en hebben Mickey en zijn vrienden het liefst om de hoek wonen. Dat is mogelijk in Florida, want de Walt Disney Comapany heeft een residentiële wijk gebouwd in DisneyWorld Orlando. Het is de enige plaats ter wereld waar pretparkliefhebbers daadwerkelijk in het park zelf kunnen wonen.