Sinterklaas duurder uit door volwassenen

Dat blijkt uit een inflatie-index die het ING Economisch Bureau heeft berekend.

De Sint arriveert komend weekend in Nederland. Veel hulpsinten gaan deze weken op jacht naar pakjes. De Sint is dit jaar vooral meer kwijt aan volwassenen. Een zak met populaire cadeaus voor grote mensen werd 3,3% duurder. Vooral boeken en geurtjes stuwen de Sinterklaas-inflatie voor volwassenen. Boeken zijn 5,4% duurder dan een jaar geleden. Luchtjes en andere schoonheidproducten stegen 3,6% in prijs.

Snoep en speelgoed

Een zak met enkel kindercadeaus is slechts 1,7% duurder dan vorig jaar. Het forse verschil met de Sinterklaas-inflatie voor volwassenen komt onder meer doordat de prijzen van zoetigheid zich gunstig ontwikkelden. Chocolade is even duur als vorig jaar en snoep is zelfs iets goedkoper (-0,4%). Die lekkernijen deelt Sint op zijn verjaardag altijd in grote hoeveelheden uit. Speelgoed mag op pakjesavond natuurlijk ook niet ontbreken en dat werd het afgelopen jaar wel duurder (3,4%).

Jong én oudEen hoop hulpsinten inkopen voor jong én oud. Voor een zak met cadeaus voor alle leeftijden moet de goedheiligman dit jaar 2,6% meer betalen. De pakjes waar de Sint het meeste aan besteedt (boeken, geurtjes en speelgoed) stegen allemaal in prijs. Eigenlijk is er naast zoetigheid maar één echte meevaller: sieraden werden 1,2% goedkoper het afgelopen jaar, mede doordat de goudprijs heel fors daalde. Dat drukte de inflatie van de Sint met 0,2%.

Populaire cadeaus

De Sinterklaas-inflatie is samengesteld op basis van de prijsontwikkeling van cadeaus die veel op verlanglijstjes prijken. Net als vorig jaar de volgende cadeaus in de zak van Sint: voor de kinderen is er snoep, speelgoed en chocola; volwassenen krijgen dvd's, boeken, geurtjes en sieraden.

Hulpsint iets minder pessimistisch

Het consumentenvertrouwen bereikte in oktober het hoogste niveau in twee jaar. Onder meer de koopbereidheid laat een flinke verbetering zien ten opzichte van de periode vlak voor het vorig heiligavondje, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Toch blijft het de vraag of Sint dit jaar echt veel groter uitpakt dan vorig jaar. In historisch perspectief is het vertrouwen nog altijd laag. Bovendien zien veel hulpsinterklazen hun koopkracht dit jaar voor het vierde jaar op rij dalen.