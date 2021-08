Telefoon Jürgen Conings registreerde dag na verdwijning nog 800 stappen

Van Leeuw baseert zich op informatie afkomstig van de stappenteller op Conings’ smartphone. Op 18 mei, de dag na zijn verdwijning, zette hij volgens een gezondheidsapp zo’n achthonderd stappen. Daarna werden geen stappen meer geregistreerd. Dat kan erop wijzen dat Conings al in de eerste dagen na zijn verdwijning overleed.

Het is volgens de federaal procureur nog niet duidelijk wanneer Conings zichzelf van het leven beroofde. Dat komt mede doordat de weersomstandigheden in de periode rond zijn dood erg wisselvallig waren.

Conings verdween op 17 mei, nadat hij zware wapens had meegenomen van een kazerne. De 46-jarige man werd ondanks een grote zoektocht niet gevonden. Hij werd ruim een maand later door voorbijgangers dood teruggevonden in een bos in het Limburgse Dilsen-Stokkem.