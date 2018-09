Gezondheidsklachten omwonenden biovergister

Dat meldt Dagblad van het Noorden.

De biovergister van de Suiker Unie die eind vorig jaar in gebruik is genomen, is in het gebied omstreden. Omwonenden klaagden eerder al over stank en lawaai. Een van de buurtbewoners besloot een inventarisatie te maken van de klachten. De klachten zouden vooral voorkomen als de wind richting het bebouwde gebied waait.

De inventaris stuurde een open brief aan directeur Bram Fetter van de suikerfabriek waarin hij de gezondheidsproblemen „schokken en zorgwekkend” noemt. Hij roept Fetter op „onmiddellijk de GGD te informeren over mogelijke risico's” voor de gezondheid van de omwonenden.