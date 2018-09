3,5 miljoen euro op Giro 555

Giro 555 werd maandag opengesteld. De tussenstand van 3,5 miljoen is volgens een woordvoerder „een superopbrengst na 2,5 dag. Het geeft aan hoe dit leeft, we zijn er echt heel content mee.”

Het geld gaat naar hulporganisaties als het Rode Kruis, Oxfam Novib, Cordaid, ICCO & Kerk in Actie en UNICEF. Volgens de hulporganisaties hebben 11 miljoen mensen in de Filipijnen hulp nodig. Het land werd vrijdag getroffen door een zware tyfoon. Het dodental stond woensdag op 2275. De overlevenden hebben vooral water, voedsel, onderdak en medische hulp nodig.

Komende maandag is er een grote televisieactie voor Giro 555 op de publieke en commerciële omroepen.

Onder de doden in de Filipijnen is zeker één Nederlander, een 69-jarige man die op duikvakantie was. Met 19 landgenoten is nog geen contact te krijgen.

In maart werd Giro 555 geopend voor Syrië. Miljoenen mensen uit dat land zijn gevlucht voor de oorlog en afhankelijk van hulp. Die inzamelingsactie had na 3 weken 3,7 miljoen euro opgeleverd. De teller stopte uiteindelijk na ruim 2 maanden op 4,9 miljoen euro. De meest succesvolle actie was na de tsunami van 2004. Nederlanders doneerden toen meer dan 200 miljoen euro.