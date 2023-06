Lijst aan anti-alcoholplannen kabinet nóg langer: avondklok en ban op online verkoop

Ook is het volgens ingewijden een optie om de verkoop van drank te verbieden tussen tien uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends. Het effect van die maatregel zou groot zijn, blijkt uit de lijst van Van Ooijen, die al tot ’betuttellijst’ is omgedoopt. Daarop prijkt bovendien een plan om drankflessen voortaan te voorzien van etiketten. Op die etiketten moeten niet alleen de ingrediënten komen te staan, maar ook gezondheidswaarschuwingen en maxima van te nuttigen glazen.

Sportkantines

Eerder meldde De Telegraaf al dat Van Ooijen op zoek is naar nieuwe manieren om drankconsumptie te verminderen. In het Preventieakkoord van 2018 is daar al een beginnetje mee gemaakt, maar volgens de CU-staatssecretaris moet er nog een flinke schep bovenop. Hij heeft dan ook een groslijst aan maatregelen gemaakt. Met die voorstellen is hij naar de coalitie gegaan. Het is de bedoeling dat daaruit een nieuw pakket wordt gedestilleerd. Dat moet na de zomer gaan gebeuren.

Een groot deel van de plannen lekte donderdagochtend al uit. Zo kon De Telegraaf melden dat er een verbod op het schenken van alcohol in sportkantines op staat, net als een voorstel om te stoppen met de verkoop van wijn en speciaalbier in supermarkten. Dat laatste kan bereikt worden door in supermarkten alleen nog drank met een alcoholpercentage lager dan zes procent toe te staan. Dranken met een hoger alcoholpercentage zouden dan alleen nog in slijterijen kunnen worden verkregen.

Minimumprijs

Op de ’menukaart’ staan ook opties om de accijns op drank met vijftig procent op te hogen en een minimumprijs in te stellen voor drank van zo’n 45 tot 55 cent per blikje of flesje. Dat laatste moet vooral de goedkoopste blikken bier duurder maken. Ze zijn populair onder alcoholisten, maar ook mensen met een kleine knip zouden erdoor geraakt kunnen worden.

De groslijst van Van Ooijen valt lang niet overal even goed. Het plan om sportkantines droog te leggen lijkt Van Ooijen in ieder geval op zijn buik te kunnen schrijven. Zowel VVD als D66 keren zich ertegen. D66 staat wel open voor het verbannen van wijn en speciaalbier uit de supermarktschappen. Kamerlid Jeanet van der Laan benadrukt daar nog geen definitief besluit over genomen te hebben, maar het stuit bij haar op minder bezwaren dan het dichtdraaien van de biertap op sportclubs.