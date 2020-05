29 schapen doodgebeten in Brabantse Hedikhuizen

„Ik ben vrijdagavond laat nog gaan kijken en toen was de rust na een heftige dag gelukkig terug en lagen de schapen rustig te slapen. Vanmorgen in alle vroegte, trof ik een veel groter bloedbad aan dan een dag eerder”, zo laat Jos weten aan Omroep Brabant.

De dode schapen zijn een kwart van zijn kudde. De boer heeft nu besloten om de nog levende schapen te verplaatsen. „Het zijn duidelijk beten. Het is alleen nog de vraag of dit door een hond of een wolf gedaan is. Dat wordt alleen door dna-onderzoek duidelijk.” Jos denkt zelf dat het om een wolf gaat, omdat de schapen in hun keel gebeten zijn. „Een hond bijt waar die bijten kan en een vos pakt de kont.”

De dode schapen liggen nu bij Jos op een aanhanger, aangezien hij een uitvaart had en snel moest handelen. „Ik heb nu een kar met een bult erop thuis staan. Het is kolossaal en niet te bevatten.”