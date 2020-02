Koffer wordt vreemdganger fataal

Sarah Boone vroeg hem in een koffer plaats te nemen. Ze ritste het ding dicht, filmde het een tijdje en liep naar binnen. Daar viel ze al snel in slaap.

Uren later schrok ze naar eigen zeggen wakker toen haar telefoon afging. Toen Sarah de koffer openritste, lag Jorge Torrez (42) er levenloos in. Ze belde nog een ambulance, maar de hulp kwam te laat.

De politie zag dat de overleden man een snee had in zijn lip en kneuzingen rond zijn ogen. Ook vonden ze twee video’s op de telefoon van Boone. Op een is te horen dat ze hem pest als hij in de koffer zit.

Jorge roept haar naam en zegt dat hij geen lucht krijgt. De andere beelden tonen de Amerikaan uit Orlando die wanhopig probeert uit de koffer te komen. De vrouw blijft hem nog een tijdje uitlachen, zo schrijft Clickorlando.com. Ze zegt: „Dit is je eigen schuld. Zo voel ik me als je vreemdgaat.”

Boone is voor moord aangehouden.