Waarschuwingsschot bij aanhouding van man met zwaard

De man deelde een klap uit aan het slachtoffer, zegt een politiewoordvoerder, en weigerde mee te werken toen agenten hem kort daarna wilden aanhouden. Daarop werd het waarschuwingsschot gelost.

Waarom de man een zwaard bij zich had, is nog niet duidelijk. Evenmin is bekend of het slachtoffer en de verdachte elkaar kennen. De politie doet onderzoek in de straat.