Niemand was zo fel tegen de Russen als de aanhanger van Winston Churchill De ’vallende clown’ valt goed bij Vladimir Poetin

Clownfall was de vernietigende kop van het blad The Economist compleet met de foto van de tijdens de openingsceremonie van ’zijn’ Olympische Spelen in Londen aan een draad naar beneden zeilende foto van Boris Johnson zwaaiend met de Britse vlag.