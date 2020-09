Plan Rotterdam: Dikke boete bij meer dan 2000 euro op zak

Dat is het voorstel van de VVD in Rotterdam in de strijd tegen drugscriminelen, die vaak met grote sommen geld over straat gaan. De liberalen willen het ’geldmaximum’ opnemen in de algemene plaatselijke verordering (apv). Ook moeten onder meer luxe kleding- en sieradenwinkels en autoverhuurbedrijven worden verplicht om contante geldbetalingen van meer dan 500 euro te weigeren.

„Het is rigoureus maar noodzakelijk. Rotterdam moet de eerste stad ter wereld worden waar bezoekers en inwoners niet meer dan tweeduizend euro contant geld op zak mogen hebben. We hebben het overigens niet over beroepsmatige transacties. Mensen die bijvoorbeeld twee cafés hebben en geld weg willen brengen, moeten dat gewoon kunnen en blijven doen”, zegt VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans, die het met deze maatregelen moeilijker wil maken voor criminelen. „Nu zijn ze vaak ongrijpbaar voor onder meer de FIOD, want die heeft geen zicht op cash geld.”

Betaalmiddel van de onderwereld

„Er worden in de drugswereld honderden miljoenen euro’s per jaar verdiend. Cash geld is het betaalmiddel van de onderwereld. We moeten ze dan ook pakken waar het de criminelen het meest pijn doet en dat is in de portemonnee. Daarnaast kan er, doordat ze een boete krijgen, ook een onderzoek worden ingesteld naar hoe ze aan dat geld komen. Je geeft zo als stad een krachtige boodschap af.”

Volgens de VVD vormen het preventief fouilleren en de patseraanpak een goede mogelijkheid om het contante geld af te pakken. „Er zijn hier met regelmaat fouilleeracties, waarbij nu ook al veel contant geld wordt afgepakt. Maar dat kan nog meer en het is duidelijker als er een maximum aan het geldbedrag wordt gesteld. Dan weet iedereen waar hij of zij aan toe is.”

Karremans wil zijn plan binnenkort bespreken in de commissie veiligheid en hoopt de steun van andere politieke partijen te krijgen. „We moeten samen een vuist maken tegen drugscriminaliteit, waarmee wij in de stad dagelijks te maken hebben. Kijk alleen maar naar de schietpartijen door conflicten in de drugswereld die zich hier in Rotterdam hebben afgespeeld.”

Cashbetalingen

Het stadhuis moet, als het aan de VVD ligt, om de tafel met luxe winkels en autoverhuurbedrijven. „Zij moeten zich collectief uitspreken tegen cashbetalingen van meer dan 500 euro. Lukt dat niet, dan kan er altijd nog een vergunningsplicht worden opgelegd.”