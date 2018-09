De angst van Estelle

Afgelopen zomer werd er al gesuggereerd dat de relatie tussen de twee in zwaar weer zou verkeren. Estelle ontkende dit echter stellig en liet weten voor de volle honderd procent achter haar oogappel te staan.

Toch lijkt het de ex-voetbalvrouw nu allemaal te veel geworden. De stress rondom haar scheiding, maar ook de rechtszaken en de gevangenisstraf van Badr. Estelle laat weten nu voor zichzelf en haar kinderen te kiezen en daarmee zet ze een punt achter de veelbesproken relatie met Badr Hari.

Angst voor reacties

Estelle voelde de drang om de Marokkaanse kickbokser te helpen. Ze vertelde eerder dit jaar dat ze zag dat hij wilde veranderen en dat zij hem daar dolgraag bij wilde helpen. Toch is het de blondine niet gelukt. Er gaan zelfs geruchten dat Estelle bang was om Badr de bons te geven, uit angst voor de reacties die de breuk zou opleveren. Zo van: ‘Zie je wel, we hebben je gewaarschuwd.’

Wat denk jij? Zou Estelle niet allang hebben geweten dat deze relatie dood zou bloeden? En herken jij dit? Ben jij ook wel eens in een relatie blijven hangen terwijl je diep in je hart wel wist dat het op niets zou uitlopen?

Praat met ons mee!