Ergernis op Zeeuwse ’coronagrens’: ’Belachelijke kromme regels!’

John en Marlies Slotboom verhuren appartementen met uitzicht op de jachthaven in Ouddorp, maar mogen geen gasten ontvangen. Ⓒ de telegraaf

Hoewel de naam Marina Port Zélande op Goeree Overflakkee anders doet vermoeden, ligt het complex met jachthaven en vakantiewoningen niet op Zeeuws grondgebied. Op de zonovergoten zaterdagmiddag is het er nagenoeg uitgestorven omdat de coronaregels toeristische overnachtingen in Zuid-Holland nog verbieden. Maar een paar honderd meter verderop zijn vakantiegangers in Zeeland wél weer welkom. En dat zorgt voor onbegrip…