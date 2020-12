’Vaccin werkt ook bij oudere’

In het Verenigd Koninkrijk worden al de eerste mensen gevaccineerd met het middel van Pfizer. Ⓒ foto Getty Images

Amsterdam - Er zijn meerdere aanwijzingen dat de vaccins van Pfizer en BioNTech en AstraZeneca even goed werken bij ouderen als bij jongeren. Dat meldt de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA vrijdag tijdens een digitale internationale sessie. Die was opgezet omdat het moment dat EMA een oordeel velt over de eerste vaccins steeds dichterbij komt.