Schipper ondiepte te boven: ’Vanochtend schoof ik over de grond, even spannend’

Premium Binnenland

Cruisepassagiers vrezen voor vakanties door laag water: ’Zitten met smart te wachten op slecht weer’

De wereld van de riviercruises en (dag)boottochten houdt de adem in. Het is momenteel letterlijk en figuurlijk schipperen. Cruise-aanbieders hebben er een steeds grotere kluif aan om alle geplande reisjes en tripjes in verband met het lage water in de rivieren ook daadwerkelijk door te laten gaan. T...