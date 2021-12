’Vrouw (73) omgekomen door aanval van agressief schaap’

Kim Taylor, een gepensioneerd verpleegster, is volgens de politie tijdens het voeren meerdere keren ’geramd’ door het agressieve schaap, meldt MetroWest Daily News. Ze was op dat moment alleen. Er waren geen getuigen bij.

De vrouw werd ’s morgens vroeg gevonden en na het incident nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar konden ze niets meer voor haar betekenen. Ze deed vrijwilligerswerk voor de zorgboerderij, waar ook aan ’geiten yoga’ gedaan wordt.

„Kim was geliefd bij iedereen die met haar heeft gewerkt in de 14 maanden dat ze als vrijwilliger op de boerderij werkte”, laat boerderijdirecteur Megan Moran in een verklaring weten. „Ons diepste medeleven gaat uit naar Kims familie en vrienden in deze ongelofelijk moeilijke tijd.” Ze laat vier (klein)kinderen achter.

Veiligheid

De boerderij neemt nieuwe veiligheidsmaatregelen in overweging vanwege het fatale ongeluk. Wat er met het schaap in kwestie gebeurt, is nog niet duidelijk. Over het lot van de viervoeter moet de politie in samenspraak met Cultivate Farm nog een beslissing nemen.