Badr (16) overleden na triest en bizar ongeluk met motorscooter: ’Dit was niks voor hem’

Door Marieke van Essen Kopieer naar clipboard

Hulpverleners proberen het leven te redden van de tiener, terwijl de motorscooter waarop hij reed werd gestolen. Ⓒ regio 15

DEN HAAG - De 16-jarige Badr, die woensdagochtend vroeg op het Paul Krugerplein in de Haagse wijk Transvaal in eerste instantie zwaargewond raakte, reed op een motorscooter zonder kenteken die niet van hem was. De politie is met man en macht op zoek naar de persoon die het voertuig meenam, toen agenten eerste hulp verleenden. Het slachtoffer, dat vluchtte voor de politie, overleed in de loop van de dag.