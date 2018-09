Bijsluiter in strijd tegen het roken

Longfonds-directeur Michael Rutgers: „Op een pot pindakaas staat precies wat erin zit. Op een pakje sigaretten, met zo veel gezondheidsrisico’s en gif, ontbreekt deze informatie. Dat is bizar. Er is geen enkel product op de markt waar zo veel troep in zit: tabaksrook bevat 6000 chemische stoffen! Naast de bekende teer en nicotine zitten er ook ratten- en insectengif, verfverdunner en chroom in.”

