Waterschappen sluiten stuwen en dijken om stormachtige wind

Door het sluiten van de dijkdoorgangen is de haven van Delfzijl tijdelijk niet bereikbaar, terwijl de wegen daar ook afgesloten zijn. Ook de waterstand in het IJsselmeer is verhoogd. Omdat het zeker tot woensdagmiddag zeer hard blijft waaien en de IJssel ook veel water afvoert, zijn de sluizen bij het Ketelmeer en het Zwarte Meer gesloten.

De waterstand in de grote rivieren is aan het dalen, maar het waterpeil in de Maas gaat als gevolg van storm Ciara weer omhoog. Daarom worden stuwen in de regenrivier weer gestreken. Rijkswaterstaat verwacht voor dinsdag en woensdag een „aanzienlijk verhoogde” waterstand in de Getijdenmaas in de omgeving van het Brabantse Lith.