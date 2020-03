Woontrends: zo maak je je tuin of balkon lenteklaar

Voor binnen en buiten

Duurzaam wonen komt ook terug in wanneer je meubelen gebruikt die zowel binnen als buiten mooi staan. Dit bankje uit de Sputnik collectie van corner43.com geeft kleur aan je tuin of balkon maar fleurt binnen ook de boel op. Mix met tropische planten in stenen potten.

Lokale klei

Bakkie Trots is een keramieklijn gemaakt van lokale klei. Een uniek project gestart door twee stoere Rotterdamse ontwerpers. Zij maken keramiek van klei die ze zélf op verschillende plekken uit de grond halen. Het resultaat is een exclusieve keramieklijn met kopjes die per locatie verschillend zijn. Samen vertellen deze kopjes een trots verhaal over verbinding. Iedereen heeft wel een speciale plek in Nederland waarmee hij zich verbonden voelt. Bakkietrots.nl maakt die verbinding tastbaar.

Verrassende mix

Er is steeds meer gebruik en hergebruik van verrassende materialen in de styling van je tuin: hout, rotan of bamboe of gekleurd metaal, samen met vrolijke kleuren en designs geven een tropische draai aan de sfeer buiten. Combineer ze met verschillende accessoires van intratuin.nl zoals kleurrijke potten, kussens en andere accessoires zoals de raffia poef Shaggy van bazarbizar.be voor een speels effect.